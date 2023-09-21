Volvo отказалась от дизельных двигателей

Шведская компания Volvo одна из первых в автоиндустрии объявила о прекращении производства моделей с дизельным двигателем. Последний дизельный автомобиль Volvo сойдет с конвейера в этом году..

Об этом рассказывает пресс-служба производителя. Volvo Cars электрифицирует весь модельный ряд к 2030 году, а климатически нейтральной компания станет к 2040 году.

В прошлом году компания приняла решение прекратить разработку новых двигателей внутреннего сгорания, потому больше не инвестирует в это средства. В ноябре 2022 года была продана доля Volvo Cars в Aurobay, совместном предприятии, содержащем активы ДВС.

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"Электрические силовые агрегаты – это будущее. Они превосходят двигатели внутреннего сгорания: создают меньше шума и вибраций. Требуют меньше затрат на обслуживание и имеют нулевые выбросы в выхлопной трубе, – говорит Джим Роуэн, исполнительный директор Volvo Cars. – Компания сосредоточена на создании широкого портфолио электромобилей премиум сегмента, которые оправдают ожидания клиентов от Volvo. Это ключевая часть реакции компании на изменение климата.

Собственная цель Volvo Cars по электрификации является более амбициозной. А принимая участие в проходящей в Нью-Йорке неделе климатических изменений, компания стремится вдохновить других на более смелые действия против изменения климата. Прекращение производства моделей с дизельным двигателем к началу 2024 демонстрирует скорость трансформации автомобильной промышленности и спрос потребителей в условиях климатического кризиса.

Четыре года назад доля ДВС на рынке Европы была ключевой: большинство проданных на континенте в 2019 году Volvo были с дизельными двигателями, в то время как продажи электромобилей только начинались. С этого времени тенденция изменилась. Это связано с изменением спроса, более жесткими правилами по выбросам и все большей популярностью электрических моделей. В настоящее время большинство продаж Volvo в Европе – электрифицированные автомобили с полностью электрической или гибридной трансмиссией.

Уменьшение дизельных автомобилей на улицах города оказывает положительное влияние на качество воздуха. Несмотря на то, что в них меньше выбросов СО2, чем в бензиновых двигателях – дизельные все равно загрязняют воздух в населенных пунктах из-за содержания газов, а в частности оксида азота.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, компания Volvo представила новый электрический кроссовер EX30.