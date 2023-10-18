Volkswagen сделает свой новый недорогой кроссовер для семьи мощнее

Volkswagen Tiguan 3 поколения представили совсем недавно. Теперь стало известно, что производитель сделает свой недорогой кроссовер для семьи мощнее благодаря гибридной силовой установке.

Об этом стало известно Motor.es. В издании подготовили свой вариант дизайна Volkswagen Tiguan R 2024 модельного года. В основе использовали внешность стандартной модели.

Дизайнеры добавили более агрессивный бампер с крупными воздухозаборниками, новые колесные диски и фирменный для машин линейки VW R синий цвет кузова.

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Гибридная силовая установка VW Tiguan R будет развивать более 300 л.с. в составе полноприводной трансмиссии. Запас хода исключительно на электротяге составит 100 км.

Длина нового Tiguan 2024 составляет 4539 мм при колесной базе в 2680 мм, ширина – 1639 мм, а высота равна 1842 мм.

Модель дебютировала с разными двигателями: бензиновыми на 201 и 264 силу (129 и 148 л.с. в составе гибридных установок) и дизельными (148 и 190 л.с.). Также появился плагин гибрид (201 или 268 л.с.)

OBOZ.UA уже сообщал о новом семейном кроссовере VW, который подготовили к бездорожью.