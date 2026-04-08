Volkswagen рассекретил очень дешевого соперника Renault Duster. Фото

Бюджетный кроссовер Volkswagen Taigun 2026 года в модернизированном виде дебютировал как очень дешевый соперник Renault Duster и других моделей похожего размера. Машину показали на фото.

Про новый VW Taigun 2026 года стало известно Autocar. Это плановый рестайлинг компактного кроссовера. Машина получила новую светотехнику, другие бамперы и колесные диски.

Покупатели смогут сделать выбор между мотором объемом 1 л на 115 сил и 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л.с. Цена Volkswagen Taigun 2026 немного превышает 11 000 долларов в базовом исполнении.

Не так давно производитель добавил в линейку модификацию Volkswagen Taigun GT Edge Trail на базе варианта с более мощным двигателем. Но привод – только передний.

На кузове компактного кроссовера появились наклейки, а в салоне VW Taigun GT Edge Trail изменилась отделка. Появились яркие акценты и логотипы спецверсии. Но такой автомобиль дороже – около 20 000 долларов.

