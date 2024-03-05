Volkswagen готовит сразу 5 недорогих кроссоверов: появились первые детали

Volkswagen зарегистрировал несколько названий для новых моделей. Определенные обстоятельства позволяют сделать вывод, что эти машины – довольно недорогие автомобили для перспективных сегментов. Кроссоверы там тоже есть.

О первых деталях сообщает CarBuzz. СМИ обнаружили несколько новых названий, которые VW зарегистрировал в патентных ведомствах в Германии, Мексике и Чили.

Страны Южной Америки говорят о том, что новые модели Volkswagen, скорее всего, предназначены для развивающихся рынков и получатся недорогими автомобилями. С другой стороны, зарегистрировать название можно вообще в любой стране – нередко это связано с процедурными вопросами.

Тем не менее, уже известны торговые марки: Airon, Angra, Hera, Tempus, Tera, Therion, Thron, Tukan. Названия отсылают к мифологии и природным объектам. В этом плане ничего необычного.

Но внимание привлекают пять имен, которые начинаются буквой Т. Похожим образом VW называет свои кроссоверы. Значит, стоит ждать пополнения в этом секторе. Возможно, некоторые модели окажутся электрокарами.

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