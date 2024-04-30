Водитель какого авто неправ? Сложная ситуация на знание ПДД

Участники дорожного движения ежедневно сталкиваются с разными ситуациями, требующими четкого знания правил дорожного движения. Особенно это касается перекрестков, ведь на них чаще всего возникают ДТП.

Однако иногда бывают случаи, когда определить, кто из водителей прав, а кто нет, бывает сложно. Тестовой задачей, изображающей именно одну из таких ситуаций, поделился test_pdr.ua.

Кто виноват в столкновении белого и синего авто?

А. Водитель желтого авто;

Водитель желтого авто; Б. Водитель белого автомобиля;

Водитель белого автомобиля; В. Водитель синего авто;

Водитель синего авто; Г. Водители белого и синего авто;

Водители белого и синего авто; Д. Все виноваты.

Для начала рассмотрим знак 5.16. Направления движения по полосам.

Он показывает количество полос на перекрестке и разрешены направления движения по каждой из них.

Согласно ему автомобиль, находящийся на крайней левой полосе движения, то есть желтое транспортное средство, должен повернуть налево. На изображении видно, что желтый автомобиль именно так и двигается, поэтому правила не нарушает и никоим образом не влияет на аварийную ситуацию.

В то же время и водитель белого, и водитель синего авто двигаются прямо, поэтому возникает вопрос относительно того, кто именно из них вызвал ДТП.

Поскольку водитель желтого авто обязан повернуть, его полоса на противоположной части дороги становится предназначенной для транспортных средств, находящихся на центральной полосе движения.

То есть водитель белого авто обязан двигаться прямо, но должен был перестроиться в крайнюю левую полосу, пересекая перекресток, чтобы водитель синего авто имел возможность занять крайнюю правую.

Поэтому правильный ответ Б.

Ранее OBOZ.UA публиковал нетипичную задачу о перекрестке.

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