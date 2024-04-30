В Украине появился недорогой Hyundai для семьи: сколько стоит и как выглядит

Новый Hyundai Santa Fe 5 поколения – недорогой кроссовер с ценой чуть более 25 000 долларов на домашнем рынке. Большой семейный автомобиль уже появился в Украине. Стало известно, сколько стоит Santa Fe у нас.

Кроссовер Hyundai Santa Fe недавно сменил поколение. Дизайн сделали более серьезным и строгим. Автомобиль выглядит как никогда брутально и совсем не похож ни на одного из своих предшественников. Внешность оформили в стиле новых внедорожников, которые примеряют на себя квадратный ретро-стайлинг. Фокус уже показал новинку на фото в Украине.

Длина кузова составляет 4830 мм при колесной базе в 2815 мм, ширина равна 1900 мм, а высота – 1720 мм. Производитель подготовил версии на 5, 6 и 7 посадочных мест. Объем багажника варьируется в диапазоне 725-1275 л в зависимости от конфигурации салона.

Цена Hyundai Santa Fe 2024 в Украине – от 1 719 900 грн (или около 44 000 долларов). Для сравнения, в США большой корейский кроссовер стоит минимум 33 950 долларов, а в Корее – и вовсе от 26 500 долларов.

В Украине Hyundai Santa Fe предложат покупателям сперва с интерьером на 5 человек, затем появится более вместительный вариант. Двигатель – бензиновый на 2,5 л мощностью 194 и 281 л.с.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал про новый автомобиль на базе Golf и Octavia.