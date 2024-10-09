Долгожданный дешевый соперник Toyota RAV4 от Dacia полностью рассекречен

Renault уже полностью рассекретила долгожданный бюджетный кроссовер Dacia Bigster 2025 для большой семьи. Этот недорогой автомобиль окажется дешевым соперником Toyota RAV4 и Mazda CX-5. Машину показали на фото.

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Детали сообщили на официальном сайте компании. Кроссовер Bigster достигает в длину 4,57 м. Приблизительно на 30 см длиннее чем Renault Duster. Все для того, чтобы предложить семь посадочных мест. Но такая модификация появится позже – пока салон пятиместный.

Бюджетный кроссовер Dacia Bigster 1 поколения построен на базе Dacia Duster 3, который дебютировал недавно. Новинка повторяет дизайн оригинала – отличия заметны в бамперах и удлиненном профиле кузова.

Двигатели Dacia Bigster 2025 года:

бензиновый турбо 1,2 л (гибрид, 130 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 140 л.с.);

бензиновый турбо 1,6 л (гибрид, 155 л.с.).

Ожидается, что модель будет стоить до 25 000 евро за базовый вариант. Отличное предложение, учитывая практичность и размеры новинки. Тем не менее, это будет самая дорогая модель Dacia в истории.

Ранее сообщалось, что конвейер для модели уже налаживают. Ожидается, что первые экземпляры бюджетника Dacia Bigster произведут до конца 2024 года. Кроссовер должен отправиться в продажу в 2025 году, а живая премьера ожидается в рамках Автошоу в Париже.

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