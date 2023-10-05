Kia показала сразу несколько новых недорогих электромобилей. Фото
Kia готовит несколько новинок. Компания уже показала новые недорогие электрокары на первых фото. Вскоре их покажут полностью на специальном мероприятии, посвященном экологическим автомобилям.
Об этом сообщает InsideEVs. На затемненном тизере – несколько электрокаров Kia. Три из них были представлены ранее – EV5, EV6 GT и EV9. Но загадочными моделями остаются еще две.
Секретные новинки – компактные и недорогие. Судя по всему, один из них – Kia EV3 или EV4 (название еще не подтверждено). Ранее этот прототип попадался на дорогах в камуфляжной пленке.
Компания Kia намерена охватить все сегменты и предложить модельную линейку с индексами от EV1 до EV9. Последний – флагманский полноразмерный кроссовер, который представили ранее. "Единичкой", возможно, окажется компактный бюджетный электрокар начального уровня для развивающихся рынков вроде Китая и Индии.
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