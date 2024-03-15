В Украине дороже: китайский BYD удивил низкой ценой своего электрокара

Бюджетный BYD e2 из Китая – один из самых дешевых электрокаров в Украине. В 2024 году модель стала доступнее. На нашем рынке хэтчбек дороже, чем в КНР. Производитель подготовил обновленный вариант компактной машины.

Новый BYD e2 Honor Edition стал дешевле, чем стоил до модернизации 2024 года. Новая цена модели – от 12 400 долларов, сообщает CarNewsChina.

Бюджетный китайский электромобиль BYD e2 предлагают в Украине по довольно привлекательной цене в 15 000 долларов. Обновленный вариант оценили в 16 500 долларов. Однако в Китае эта машина все равно намного дешевле.

Официально в нашей стране эти модели не продаются. Но в последнее время очень популярно ввозить такие машины из КНР. Компактный BYD e2 Honor Edition получил современный и довольно нейтральный дизайн.

Батарейный блок обеспечивает около 405 км запаса хода. Однако это официальные данные производителя – в реальности можно рассчитывать, что показатель снизится в 1,5-2 раза.

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