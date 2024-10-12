В сети высмеяли новую модель Tesla и обещания Илона Маска

Долгожданную Tesla Cybercab представили как самую дешевую модель компании. Этот электрокар многие очень ждали, но такси не оправдало ожиданий. А громкие обещания Илона Маска вызвали насмешки в сети.

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Информацию, которую объявили на презентации, многие восприняли скептически. На мероприятии даже назвали цену Tesla Cybercab – до 30 000 долларов, а на дороги машины должны выехать в 2026 году. Читатели Motor1 в комментариях по-настоящему высмеяли Илона Маска и его обещания.

Так, в сети отметили, что 2026 год на самом деле превратится в 2030 год. А цена $30 000 сильно вырастет – до 60 000 долларов. А кто-то отметил, что даже такие предположения являются слишком оптимистичными. Люди не поверили громким заявлениям.

В памяти еще свежи воспоминания о скандальном запуске Tesla Cybertruck. Между анонсом и стартом производства электрического пикапа прошли четыре года. На этом фоне обещание открыть конвейер для сборки такси в 2026 году не кажутся реалистичными.

В 2019 году Маск во время презентации обещал цену пикапа Cybertruck до 40 000 долларов. Сегодня серийную модель компания продает по минимальной цене $100 000. Новый минимум для электрокара анонсировали на уровне 80 000 долларов, но и от этого обещания отказались.

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