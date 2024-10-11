Renault полностью рассекретила соперника самого дешевого кроссовера Tesla

В рамках Автошоу в Париже полностью рассекретили долгожданный электрокар Renault Alpine A390 Beta. Это соперник самого дешевого кроссовера Tesla – Model Y. У машины очень яркий дизайн.

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Долгожданный дебют нового электрокара Renault под дочерним спортивным брендом Alpine сопровождался многочисленными утечками фото и различной информации. Но секретов уже не осталось. Про новый Alpine A390 рассказывает Motor1.

Электрический кроссовер Renault под названием Alpine A390_β 2025 модельного года получит несколько модификаций. Ожидается, что в топовом исполнении автомобиль получит полный привод и 600 л.с. Запас хода – около 600 км. Будет и вариант на 390 сил.

Дизайн выполнили в спортивном стиле с динамичным силуэтом. Это пока концепт, но серийная машина почти полностью будет ему соответствовать. В основе использована платформа электрокроссовера Nissan Ariya.

Сегодня Alpine отвечает за спортивные модели Renault под отдельным брендом. В компании решили взять вектор на электрификацию. И, как видим, без кроссоверов тоже уже не обойтись.

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