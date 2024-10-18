В сети показали внедорожник Toyota Corolla с большим багажником

Новый недорогой внедорожник Toyota Corolla уже вызвал большой интерес в сети. Компания прямо не раскрывает своих планов относительно этой модели с большим багажником в формате пикапа. Но брутальную внешность уже показали как предположение дизайна.

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Ранее появлялась информация о планах компании создать пикап на базе Toyota Corolla. Тем временем в сети появляются варианты дизайна модели. Однако приближенные к производителю уже сообщали, что ничего подобного не предвидится. Возможно компания изменит свое мнение со временем.

Интересно, что в сегменте компактных дешевых пикапов, которые на самом деле конструктивно далеки от своих более крупных "грузовых" братьев и построены на основе легковых моделей, наблюдается оживление. Hyundai Santa Cruz уже присоединился к соперничеству с Ford.

А непосредственно бюджетный пикап Ford Maverick, которого можно назвать королем сегмента, недавно претерпел модернизацию. Автомобиль получил обновленный дизайн и более современное оснащение.

Напомним, как уже рассказывал OBOZ.UA, эксперты составили список лучших б/у кроссоверов в 2024 году, которые подойдут семейным покупателям.