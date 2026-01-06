В каком порядке разъедутся авто? Тест для водителей

Знание правил дорожного движения является критически важным для каждого водителя, поскольку они создают единый алгоритм взаимодействия на дороге. Особое внимание следует уделять правилам проезда перекрестков, ведь именно эти участки являются местами повышенной концентрации ДТП из-за неверной трактовки дорожных знаков.

Четкое понимание очередности проезда позволяет избежать конфликтов и обеспечивает плавность транспортного потока. Умение быстро ориентироваться в дорожной обстановке помогает водителю предусмотреть действия других участников движения и вовремя среагировать на опасность. Поэтому регулярное тестирование собственных знаний является обязательным элементом ответственного управления автомобилем.

На YouTube-канале "За! Правилами" появилась новая интересная задача, касающаяся темы, без знания которой выезд на дорогу является крайне опасным. Ситуация моделирует нерегулируемый перекресток, к которому одновременно приблизились три транспортных средства: желтый, красный и синий автомобили.

Желтая и красная машины планируют выполнить поворот налево, тогда как синяя намерена повернуть направо. Отсутствие светофоров заставляет водителей ориентироваться исключительно на установленные знаки приоритета.

Анализ ситуации следует начать с определения главной и второстепенной дорог с помощью знаков и таблички 7.8 "Направление главной дороги". Согласно схеме, именно желтый автомобиль находится на главной дороге, что дает ему неоспоримое преимущество над другими. В то же время красный и синий автомобили находятся на второстепенной дороге, о чем свидетельствуют установленные для них знаки 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и 2.1 "Дать дорогу". Таким образом, первым перекресток покидает водитель желтой машины.

Тест по ПДД

После того как первый участник проехал, водители красной и синей машин должны определить очередность между собой. В этом случае вступает в действие пункт 16.12 ПДД, известный среди автомобилистов как правило "препятствия справа". Поскольку они оба находятся на второстепенных путях, преимущество имеет тот, у кого нет препятствия с правой стороны. Для синего автомобиля таким препятствием является красный, поэтому водитель синего авто обязан пропустить коллегу.

Важным нюансом в этой задаче является знак Проезд без остановки запрещен, или STOP (2.2), который часто вызывает сомнения у новичков. Некоторые ошибочно полагают, что требование остановки автоматически ставит водителя в худшее положение, чем знак "Уступить дорогу". Однако правила четко указывают, что оба эти знака одинаково обязывают уступить дорогу тем, кто едет по главному пути, и не меняют приоритета между самыми второстепенными дорогами. Это подтверждает, что красный автомобиль будет ехать вторым, несмотря на требование полной остановки перед перекрестком.

Ответ на тест по ПДД

Итак, окончательный порядок разъезда в этой дорожной головоломке выглядит следующим образом: сначала перекресток проходит желтый автомобиль, за ним следует красный, и последним совершает маневр синий. Верным вариантом ответа в предложенном тесте является номер 3.

