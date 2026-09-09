В каком порядке автомобили проедут кольцевой перекресток: тест на знание ПДД

Кольцевые развязки часто заставляют водителей задуматься над очередностью движения, особенно если несколько автомобилей одновременно меняют полосы движения. В этом задании нужно определить, кто имеет преимущество и в каком порядке автомобили продолжат движение.

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Перед вами круговое перекресток, на котором находятся три автомобиля – белый, синий и красный. В каком порядке автомобили проедут перекрёсток?

В каком порядке автомобили проедут перекресток?

Белый, красный, синий. Белый, синий, красный. Красный, синий, белый. Красный, белый, синий. Синий, белый, красный. Синий, красный, белый.

Объяснение

Прежде всего разберемся с белым автомобилем. Он только въезжает на кольцевой перекресток, тогда как синий и красный автомобили уже движутся по нему.

На схеме нет светофора или знаков приоритета, которые устанавливали бы иной порядок движения. Поэтому белый автомобиль должен уступить дорогу транспортным средствам, которые уже находятся на кольце. Следовательно, первым он точно не проедет.

Остается определить очередность между синим и красным автомобилями.

Оба водителя одновременно меняют полосу движения: синий автомобиль перемещается в левую полосу, а красный – в правую.

В такой ситуации действует пункт 10.3 ПДД Украины. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся в одном направлении, водитель автомобиля, находящегося слева, должен уступить дорогу транспортному средству, расположенному справа.

Для красного автомобиля синяя машина находится справа, поэтому именно водитель красного авто должен её пропустить.

Таким образом, первым маневр выполнит синий автомобиль, после него – красный, а последним на перекресток заедет белый.

Правильный ответ

Вариант №6 – синий автомобиль, красный, белый.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, в каком порядке разъедутся автомобили на перекрестке.

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