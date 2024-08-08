В каком направлении разрешено движение? Быстрый тест на знание ПДД
ПДД – это комплекс нормативных актов, регламентирующих поведение участников дорожного движения. Они также определяют права и обязанности водителей, пассажиров и пешеходов.
Знание и соблюдение ПДД является залогом безопасности на дорогах. Поэтому Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" поделился запутанной задачей, которая проверит ваши знания.
В каком направлении водителю разрешено совершить дальнейшее движение?
- А. Направо или на разворот;
- Б. Только направо;
- В. Во всех направлениях.
Правильное понимание правил помогает водителям ориентироваться в разных дорожных ситуациях, своевременно принимать правильные решения и избегать опасных маневров.
Как правило, те, кто сталкиваются с этой задачей в первую очередь обращают внимание на дорожные знаки.
Учитывая их, можно с уверенностью сказать, что водителю синего авто запрещено поворачивать налево, ведь так он окажется на дороге с односторонним движением в неправильном направлении. Также он должен дать дорогу транспортным средствам, подъезжающим к нерегулируемому перекрестку по главной дороге.
Однако перед тем, как давать ответ, обратите внимание на то, что посреди дороги стоит регулировщик. Согласно правилам, его сигналы имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков и являются обязательными для выполнения, а также это означает, что перекресток стал регулируемым.
Сигналами регулировщика являются положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом или диском с красным световозвращателем. В этой ситуации регулировщик стоит прямо с опущенными руками. Водитель синего авто видит его с правой стороны, поэтому ему разрешено двигаться прямо и направо.
Правильный ответ
Поскольку водитель синего авто не может двигаться прямо через конец дороги, верный ответ Б. Только направо.
Ранее OBOZ.UA публиковал необычную задачу по ПДД о разрешенных траекториях движения легкового транспортного средства.
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