В каком направлении можно продолжить движение? Задание по ПДД

Знание правил дорожного движения(ПДД), особенно относительно проезда перекрестков, является критически важным для безопасности на дорогах. Это помогает избежать аварийных ситуаций, правильно ориентироваться в сложной дорожной обстановке и обеспечивает беспрепятственное движение транспорта.

Видео дня

Особого внимания заслуживает умение различать временные и постоянные дорожные знаки, поскольку от этого зависит правильность ваших действий. Соблюдение ПДД – это не просто требование закона, а залог вашей личной безопасности и безопасности других участников движения.

Новый тест на знание ПДД, опубликованный на YouTube-канале "По правилам", заставил водителей по-новому взглянуть на, казалось бы, простые ситуации.

Тест ПДД о направлении движения

Водителям предлагается решить непростую задачу: определить, куда разрешено двигаться водителю зеленого автомобиля на определенном участке дороги.

Важно отметить, что этот участок не является перекрестком, а лишь выездом с прилегающей территории. На нем установлено несколько дорожных знаков, которые могут запутать даже опытных водителей. Среди предложенных вариантов ответов:

Только прямо Прямо и налево Прямо и в обратном направлении Только в обратном направлении Слева и в обратном направлении Только слева.

Чтобы дать правильный ответ, необходимо внимательно проанализировать все знаки. Первый знак — это хорошо известный всем знак 4.1 "Движение прямо". Он разрешает движение только в прямом направлении, но, согласно правилам, также позволяет поворот направо на прилегающие территории, такие как дворы, заправки или стоянки. Поворачивать налево при этом знаке запрещено.

Через несколько метров установлен другой знак — "Место для разворота". Как понятно из его названия, он обозначает участок, где разрешается выполнить разворот. В этом месте также меняется дорожная разметка — сплошная линия становится прерывистой, что позволяет ее пересекать.

На первый взгляд, возникает противоречие: знак "Движение прямо" запрещает разворот, а знак "Место для разворота" его разрешает. В такой ситуации важно знать ключевое правило ПДД, которое помогает разрешить этот конфликт. Дело в том, что один из знаков является временным, а другой — постоянным. Знак "Движение прямо" установлен на желтом фоне, что указывает на его временный характер.

Согласно ПДД, временные знаки всегда имеют преимущество над постоянными. Это означает, что водитель зеленого автомобиля должен соблюдать требования именно знака, установленного на желтом фоне.

Ответ на тест по ПДД

Несмотря на то, что временный знак "Движение прямо" имеет приоритет, он ограничивает движение только одним направлением. Несмотря на наличие знака, разрешающего разворот, водитель не может им воспользоваться. Поворот налево также запрещен обоими знаками.

Таким образом, правильным вариантом ответа является только движение прямо.

Водителям стоит время от времени проверять свои знания по ПДД, поэтому OBOZ.UA предлагает пройти еще один тест и узнать, какой водитель нарушил правила стоянки.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.