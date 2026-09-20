В каком направлении можно продолжить движение? Тест на знание ПДД

Выбор правильного направления движения – залог безопасности на дороге, поэтому необходимо неукоснительно соблюдать соответствующие положения ПДД. Не ошибетесь ли вы, проверьте с помощью теста.

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Задачу опубликовал YouTube-канал "Новые официальные тесты по ПДД Украины". Согласно условиям задачи, белый автомобиль подъехал к перекрестку со светофором. Ваша задача – определить, в каком направлении водителю автомобиля разрешено движение в данной ситуации. Вариантов ответа здесь три:

влево; направо, включив указатель правого поворота (при условии предоставления преимущества в движении другим участникам); движение запрещено.

Перекресток, на котором оказался водитель, является регулируемым – на нем установлен светофор. Сейчас на нем горит красный свет, запрещающий движение во всех направлениях. Но с ним также размещен знак с зеленой стрелкой вправо.

Согласно действующим Правилам дорожного движения, такая комбинация означает, что в случае необходимости водителю транспортного средства разрешено повернуть направо, но ему необходимо включить правый поворотник. Ведь нарисованная стрелочка действует, когда горит запрещающий сигнал светофора.

Кроме того, для того чтобы выполнить поворот направо, водитель транспортного средства должен уступить дорогу всем участникам дорожного движения – и пешеходам, и водителям. Только после этого он сможет продолжить выполнение маневра. А значит, правильным является второй вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест по ПДД, в котором нужно было определить, какая траектория разворота разрешена водителю.

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