Какой поворотник включить? Тест на знание ПДД

Световой указатель поворота - важный элемент коммуникации, необходимый для безопасности дорожного движения. Но пользоваться им, чтобы другие водители вас правильно поняли, нужно в строгом соответствии с требованиями ПДД.

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Насколько хорошо вы помните эти требования, можно проверить с помощью теста, который опубликовал YouTube-канал "За! Правилами". Он предлагает в реальной ситуации определить, какой поворотник должен включить водитель желтого авто.

Итак, мы имеем ситуацию, в которой на перекрестке оказались два автомобиля – синий и желтый. Синее авто сигнализирует о намерении повернуть налево, а водитель желтого планирует развернуться. Какой сигнал поворота при этом должен включить водитель желтого автомобиля:

левый сигнал поворота; правый сигнал поворота; сначала правый, потом левый; не нужно включать никакой сигнал.

На что нужно обратить внимание в этой задаче, так это на траекторию разворота – желтое авто намерено выполнить его через пешеходный перекресток. Такой маневр правилами в целом не запрещен. Но в этой конкретной ситуации очень важным будет фактор видимости, ведь выполнять разворот при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении правила запрещают.

Поскольку эта ситуация является гипотетической, можно оговорить отдельно, что видимость позволяет водителю желтого авто выполнить разворот через перекресток. Но остается определить, какой указатель поворота нужно включать в этой ситуации. Возможно, в этом случае правильно будет сначала включить правый поворотник, который предупреждает о выезде на перекресток, а уже потом левый во время самого разворота?

Чтобы дать правильный ответ, можно представить, что водитель желтого автомобиля решил поступить именно таким образом. Он включил правый указатель и в такой ситуации водитель синей машины имеет все основания считать, что его визави просто поворачивает направо. Поскольку в таком случае их траектории не пересекаются, то водителю синего автомобиля не обязательно уступать дорогу в этой ситуации. Результатом таких действий может стать аварийная ситуация.

Именно поэтому пункт 9.4 действующих ПДД говорит, что сигнал запрещается подавать, если он может быть непонятным для других участников движения. Но, даже если бы в этой ситуации на перекрестке не было синего автомобиля, все равно водитель желтого должен был бы перед разворотом включить соответствующий указатель поворота – левый. Это буквально прописано в пункте 9.2.

В подобных случаях водители обязаны включать левый указатель поворота. Это значит, что правильным является первый вариант ответа.

Ранее OBOZ.UA публиковал тест, в котором нужно было определить, кто из пешеходов переходит дорогу правильно.

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