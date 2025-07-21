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Украинцы стали покупать больше автомобилей: сколько стоит бестселлер года

Стас Сидилев
Авто Oboz
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Skoda Octavia

Украинский авторынок продемонстрировал рост продаж новых машин. Покупатели определили лидеров, а бестселлером рынка стал известный бюджетный кроссовер. В списке в целом доминируют недорогие машины.

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В организации Укравтопром составили рейтинг наиболее востребованных новых автомобилей среди частных покупателей. Всего с начала 2025 года украинцы купили почти 33 000 машин. Этот результат немного превышает показатели 2024 года.

Топ-10 новых автомобилей в Украине:

  1. Renault Duster – 2480 шт.;
  2. Toyota RAV4 – 1668 шт.;
  3. Hyundai Tucson – 995 шт.;
  4. Toyota Land Cruiser Prado – 993 шт.;
  5. BYD Song Plus – 982 шт.;
  6. Volkswagen ID.Unyx – 830 шт.;
  7. Skoda Kodiaq – 827 шт.;
  8. Skoda Octavia – 778 шт.;
  9. Mazda CX-5 – 731 шт.;
  10. Volkswagen Touareg – 707 шт.
Renault Duster

Как всегда, большая часть автомобилей в рейтинге известны как недорогие модели. Выделяются разве что Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg – очень уж украинцы любят эти премиальные SUV, которые пользуются стабильным спросом.

А лидером опять стал Renault Duster. Цена Рено Дастер 3 поколения в Украине – от 890 000 грн.

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