Украинцы стали покупать больше автомобилей: сколько стоит бестселлер года
Украинский авторынок продемонстрировал рост продаж новых машин. Покупатели определили лидеров, а бестселлером рынка стал известный бюджетный кроссовер. В списке в целом доминируют недорогие машины.
В организации Укравтопром составили рейтинг наиболее востребованных новых автомобилей среди частных покупателей. Всего с начала 2025 года украинцы купили почти 33 000 машин. Этот результат немного превышает показатели 2024 года.
Топ-10 новых автомобилей в Украине:
- Renault Duster – 2480 шт.;
- Toyota RAV4 – 1668 шт.;
- Hyundai Tucson – 995 шт.;
- Toyota Land Cruiser Prado – 993 шт.;
- BYD Song Plus – 982 шт.;
- Volkswagen ID.Unyx – 830 шт.;
- Skoda Kodiaq – 827 шт.;
- Skoda Octavia – 778 шт.;
- Mazda CX-5 – 731 шт.;
- Volkswagen Touareg – 707 шт.
Как всегда, большая часть автомобилей в рейтинге известны как недорогие модели. Выделяются разве что Toyota Land Cruiser Prado и Volkswagen Touareg – очень уж украинцы любят эти премиальные SUV, которые пользуются стабильным спросом.
А лидером опять стал Renault Duster. Цена Рено Дастер 3 поколения в Украине – от 890 000 грн.
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