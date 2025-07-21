Самый дешевый бюджетник Dacia показали впервые до премьеры. Фото

Бюджетная модель Dacia Sandero от Renault является самым дешевым автомобилем румынского бренда. Эта машина – настоящий бестселлер. Бюджетник впервые показали на фото до премьеры после модернизации.

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Про новый Dacia Sandero 2026 модельного года сообщает L'Argus. Бюджетный автомобиль после рестайлинга ранее отправился на дорожные испытания. Но теперь машина попала на фото без какой-либо маскировки.

Сейчас показали компактный кроссовер Dacia Sandero Stepway 2026. Стандартный хэтчбек тоже претерпел модернизацию в похожем стиле. Изменились бамперы и светотехника.

А для следующего поколения автомобиля готовят более масштабные изменения, но дебют ожидается через несколько лет. Сообщалось, что новая Dacia Sandero 4 поколения впервые получит электрическую силовую установку. Такой вариант будут предлагать в линейке параллельно с двигателями внутреннего сгорания.

Бюджетник Dacia Sandero все еще будет основан на платформе CMF-B. При этом потенциальным покупателям не стоит ожидать современной быстрой зарядки и большого запаса хода. Компания, как всегда, сосредоточится на доступности.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее о новом практичном кроссовере Renault.