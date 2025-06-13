Украинцы повелись на низкие цены: эксперты назвали 10 популярных машин
Украинский рынок отличается непостоянным спросом на китайские автомобили. На этот раз в статистике эксперты зафиксировали рост продаж. Украинцы, как и другие покупатели, ведутся на низкие цены с готовностью получить сниженный уровень качества.
Эти машины считаются недорогими и привлекают покупателей оснащением. Китайские производители в совершенстве освоили этот отвлекающий маневр. Десять самых популярных машин из КНР называет организация Укравтопром.
В мае 2025 года украинцы купили 1580 китайских автомобилей. Спрос увеличился на 70% относительно 2024 года.
Самые популярные новые автомобили из Китая в Украине:
- Volkswagen ID.Unyx – 254 шт.;
- BYD Song Plus – 216 шт.;
- Honda e:NS1 – 188 шт.;
- BYD Sea Lion 07 – 61 шт.;
- Zeekr 7X – 55 шт.
Самые популярные китайские б/у автомобили в Украине:
- Zeekr 001 – 26 шт.;
- Buick Envision – 19 шт.;
- Volkswagen ID.Unyx – 18 шт.;
- Audi Q4 e-tron – 17 шт.;
- MG ZS – 15 шт.
Как известно, из Китая в Украину привозят не только модели китайских компаний. Но и автомобили других брендов, которые свои машины в КНР производят.
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