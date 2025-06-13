Украинцы повелись на низкие цены: эксперты назвали 10 популярных машин

Украинский рынок отличается непостоянным спросом на китайские автомобили. На этот раз в статистике эксперты зафиксировали рост продаж. Украинцы, как и другие покупатели, ведутся на низкие цены с готовностью получить сниженный уровень качества.

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Эти машины считаются недорогими и привлекают покупателей оснащением. Китайские производители в совершенстве освоили этот отвлекающий маневр. Десять самых популярных машин из КНР называет организация Укравтопром.

В мае 2025 года украинцы купили 1580 китайских автомобилей. Спрос увеличился на 70% относительно 2024 года.

Самые популярные новые автомобили из Китая в Украине:

Volkswagen ID.Unyx – 254 шт.; BYD Song Plus – 216 шт.; Honda e:NS1 – 188 шт.; BYD Sea Lion 07 – 61 шт.; Zeekr 7X – 55 шт.

Самые популярные китайские б/у автомобили в Украине:

Zeekr 001 – 26 шт.; Buick Envision – 19 шт.; Volkswagen ID.Unyx – 18 шт.; Audi Q4 e-tron – 17 шт.; MG ZS – 15 шт.

Как известно, из Китая в Украину привозят не только модели китайских компаний. Но и автомобили других брендов, которые свои машины в КНР производят.

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