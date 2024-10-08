В Украине показали недорогой автомобиль компании-банкрота. Фото

Недорогой кроссовер Fisker Ocean – современный электрокар с тяжелой судьбой. Автомобиль являлся одним из основных соперников Tesla Model Y, но производитель признан банкротом. Теперь эту редкую машину показали в Украине.

Видео дня

Компания начала распродавать свои машины по очень низким ценам. Возможно, кто-то решил на этом заработать. Не исключено, что именно так машина и попала в Украину. Электрокар Fisker Ocean One показывает t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

В Украине автомобили Fisker никогда не продавались официально. Их сюда привозят так же, как любой другой электрокар. В нашу страну популярно привозить Tesla из США или Volkswagen из Китая.

Ранее компания запланировала распродажу более 3000 экземпляров электромобилей Fisker Ocean. Машины в хорошем состоянии оценили в 16,5 тысяч долларов. В то же время у самых дешевых вариантов по 2500 долларов отмечались некоторые повреждения.

При этом Fisker не предоставляет гарантий и не берет на себя никаких обязательств по ремонту, обновлениям или техническому обслуживанию.

OBOZ.UA уже рассказывал про новый большой кроссовер на базе нового Duster 3 поколения.