Доступные Subaru и Kia проиграли внедорожнику Ford в тяжелых условиях

Популярные доступные кроссоверы Subaru Forester и Kia Telluride сравнили на бездорожье с Ford Bronco. Оказалось, что оба проиграли внедорожнику Ford в ряде тяжелых испытаний.

Видео дня

Необычный тест провели авторы канала Edmunds Cars в YouTube. Средняя цена автомобилей в испытании – около 35 000 долларов за базовые варианты. То есть модели вполне доступные, особенно учитывая их габариты. Однако на бездорожье важна не цена.

Против Bronco выставили Forester Wilderness и Telluride X-Pro. Кроссоверы получили новые пакеты оснащения для бездорожья. Однако Ford все равно справился лучше всех при подъеме на ступеньки, несколько заездов в гору и быстрой езде по бездорожью.

Впрочем, результаты нельзя назвать удивительными. Ford Bronco – это рамный внедорожник классического формата, который построен на базе пикапа Ranger. Бездорожье – основные условия, для которых разрабатывали эту модель.

В свою очередь Subaru Forester и Kia Telluride – по большей степени семейные кроссоверы, которые должны обеспечивать практичную повседневную эксплуатацию и комфортный ход по асфальту.

Новые пакеты оснащения для этих машин скорее настроены на отличные от идеальных погодные условия и нечастые поездки в загородной местности. Однако в настоящие внедорожники они не превратились. Как бы там ни было, сравнение получилось интересным.

OBOZREVATEL уже рассказывал о самом дешевом кроссовере Mitsubishi. Автомобиль показали на первых фото.