Toyota за час продала 10 тысяч электрокросов bZ3X: цена ошеломила автолюбителей

Новый электрический кроссовер bZ3X от японского автобренда Toyota вызвал небывалый ажиотаж на китайском авторынке. Всего за один час с момента старта продаж модели было продано 10 тысяч экземпляров новинки.

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Как пишет издание Carscoops, причиной тому стал значительный спрос на электромобили, наблюдаемый в Китае. К тому же поспособствовала очень низкая стартовая цена на Toyota bZ3X – новый электрокросс можно приобрести за цену от 15 000 долларов.

При этом покупатель получает авто, по размерам сопоставимое с популярным SUV от той же Toyota – RAV4. Длина нового электрического кроссовера составляет 4600 мм, ширина – 1875 мм, высота – 1645 мм, а колесная база – 2765 мм. Вес новинки – 1835 кг. Это делает bZ3X очень заманчивым предложением даже на китайском рынке, где местные бренды предлагают действительно большой выбор бюджетных электрокаров.

Toyota долго не торопилась с выходом в сегмент электромобилей, но в декабре все же представила bZ3X. Новинка сразу же вызвала большой интерес у потенциальных покупателей. В частности, благодаря очень привлекательной цене. За первый час китайский дилер получил столько заказов на модель, что в электронной системе произошел сбой.

Отметим, что 15 000 долларов – это цена за базовую версию bZ3X, она называется 430 Air. Такая комплектация несет аккумуляторную батарею LFP емкостью 50 кВт-ч. Она обеспечивает запас хода циклом CTLC до 430 км.

Чуть лучшей является версия 430 Air+. Она предлагает расширенную базовую оснастку. Впрочем, стоит ненамного дороже – 16 500 долларов.

Более мощную батарею предлагают модификации 520 Pro и 520 Pro+. На них стоит аккумулятор емкостью 58,37 кВт-ч, предлагающий запас хода 520 км. Конечно, это отражается на стоимости. Эти комплектации обойдутся в 16 700 и 19 300 долларов. Все версии 430 и 520 оснащены одним электродвигателем мощностью 204 л. с.

Самый большой запас хода в линейке, а именно 610 км, предлагает версия 610 Max. Под ее капотом находится аккумулятор емкостью 67,92 кВт-ч и более мощный 224-сильный двигатель. Цена топовой версии составляет 22 000 долларов.

Кроме того, версии 520 Pro/Pro+ можно заказать с расширенным набором систем ADAS по цене 20 700 и 22 000 долларов соответственно. Они имеют в своем арсенале 11 камер, 12 ультразвуковых радаров, радары с волной 3 мм и один LiDAR. Вся эта техническая начинка работает под управлением чипа Nvidia Drive AGX Orin X.

Единственный нюанс, в котором Toyota проигрывает китайским аналогам – это оснащение салона. Впрочем, интерьер bZ3X все равно выглядит весьма прилично. Здесь можно найти 14,6-дюймовый информационно-развлекательный дисплей, 8,8-дюймовую цифровую приборную панель и аудиосистему Yamaha с 11 динамиками. Все эти устройства доступны уже со стандартной комплектации.

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