Какие электромобили самые популярные в мире: свежий рейтинг

Январь 2025 ознаменовался значительным ростом рынка электромобилей в мире. Регистрация автомобилей с поддержкой плагинов выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 1,2 миллиона единиц.

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Особенно впечатляет рост продаж полностью электрических автомобилей (BEV), который составил 24%, в то время как гибридные автомобили (PHEV) показали рост всего на 8%, отмечает издание CleanTechnica.

В начале 2025 года автомобили с плагинами заняли 19% мирового автомобильного рынка, из которых 12% приходится на BEV. Значительный вклад в рост рынка внесли страны Азии, такие как Малайзия, Филиппины и Вьетнам, где темпы роста достигли 100%. Также высокие темпы роста наблюдаются в Дании, Чили, Колумбии, Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Особо выделяется Вьетнам, где продажи электромобилей выросли на 311% благодаря популярности местного бренда Vinfast. Турция также демонстрирует поразительные результаты, где не только быстро развивается местный бренд Togg, но и BYD активно завоевывает рынок, увеличивая свою долю до 10%.

Прогнозируется, что глобальный рынок электромобилей продолжит расти высокими темпами, поскольку на многих рынках идет ценовая война и появляются новые, более доступные модели. Ожидается, что к концу 2025 года доля рынка электромобилей превысит 25%, из которых 17% будет приходиться на BEV.

В январе 2025 г. продажи BEV превысили 816 000 единиц, увеличив долю BEV в общем объеме продаж электромобилей до 65%. Китайский рынок, на который приходится 59% мировых продаж электромобилей, играет ключевую роль в этом росте.

Среди наиболее продаваемых моделей лидирует Tesla Model Y, хотя ее продажи упали на 6%.

BYD Song удерживает второе место, а новый Geely Geome Xingyuan неожиданно занял третье место, вытеснив Tesla Model 3.

Также стоит отметить успех Xiaomi SU7, вошедший в топ 6 самых продаваемых моделей.

Топ 10 самых продаваемых электромобилей в мире:

Tesla Model Y – 66 536 единиц BYD Song/Seal U (BEV+PHEV) - 47 502 единицы Geely Geome Xingyuan - 28 146 единиц Tesla Model 3 – 27 772 единицы Wuling Hong Guang Mini EV – 24 933 единицы Xiaomi SU7 – 22 897 единиц BYD Seagull / Dolphin Mini - 20 880 единиц BYD Qin Plus (BEV+PHEV) - 20 473 единицы Geely Galaxy Starship 7 - 20 328 единиц Volkswagen ID.4 - 17 224 единицы

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