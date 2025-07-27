Toyota создала альтернативу RAV4 за $12 000: фото и подробности
Бюджетный кроссовер Toyota Corolla Cross размерами и эксплуатационными характеристиками напоминает RAV4, однако предлагается дешевле. Производитель подготовил модернизированный вариант машины за $12 000.
Компания совсем недавно сняла секретность с обновленной модели Toyota Corolla Cross 2025 года. Дизайн стал немного современнее, чтобы соответствовать актуальным тенденциям. А Carscoops показывает новую Toyota Frontlander 2026.
Это еще один вариант модели, но с таким названием автомобиль известен в Китае. Вдобавок там машина очень дешевая.
Спереди установили более эффективные фары с другой графикой. Внимание привлекает бампер с измененной пластикой. Сзади появились фонари с новой графикой и другой бампер. В оснащении предложат новые легкосплавные колесные диски.
Производитель в очередной раз сосредоточится на экономичных гибридных силовых установках, которые японская компания непрерывно совершенствует. Такой вариант в КНР предлагает 169 л.с. Есть и базовый бензиновый мотор.
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