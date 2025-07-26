Opel показал своего соперника Toyota RAV4 на новых фото

Новый кроссовер Opel Grandland 2025 года, который опять построили на базе Peugeot 3008, будет соперничать с Toyota RAV4 и другими кроссоверами популярного сегмента. Машину показали на новых официальных фото.

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OBOZ.UA напоминает, что Opel входит в концерн Stellantis вместе с Peugeot, Citroen, Fiat и многими другими брендами. Дизайн выполнили в актуальном стиле компании. Интересно, что удалось избежать использования кузовных элементов "соседних" брендов, даже несмотря на техническое родство.

Новый Opel Grandland 2 поколения увеличился в размерах и предлагает более практичный интерьер. Длина кузова равна 4605 мм (при колесной базе в 2784 мм, ширина составляет 1905 мм, а высота – 1660 мм.

Электромобиль Opel Grandland 2025 года предлагают в разных модификациях мощностью от 210 до 320 л.с. с максимальной батареей емкостью 98 кВтч и запасом хода 700 км в топовом исполнении.

Гибриды Opel Grandland 2 поколения в линейке тоже есть. Для Украины цена Opel Grandland стартует с 1 343 000 грн. Это кроссовер с бензиновым мотором объемом 1,6 л на 180 л.с.

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