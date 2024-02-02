Toyota привезет в Украину недорогой кроссовер меньше RAV4: фото и цена

К очень популярному в Украине недорогому кроссоверу Toyota RAV4 скоро присоединится модель меньшего размера – новая Toyota C-HR 2 поколения. Эту машину недавно представили официально и показали на фото. А теперь назвали украинскую цену.

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Недорогую модель Toyota рассекретили с низким расходом топлива. А теперь стало известно, что кроссовер появится в Украине весной 2024 года. Детали сообщили на сайте японской компании.

На европейский рынок модель вышла еще в декабре 2023 года с ценой от 34 900 евро. Купить Toyota C-HR в Украине можно будет за 1 422 000 гривен (около 35 000 евро).

Компактный кроссовер дизайном сильно отличается от предшественника. Здесь появились фары-бумеранги и стильные горизонтальные задние фонари. Длина Toyota C-HR равна 4360 мм при колесной базе в 2640 мм, ширина – 1830 мм, а высота составляет 1564 мм.

Базовый кроссовер получил гибридную силовую установку на основе 1,8-литрового бензинового мотора. Суммарная отдача – 140 л.с., а комбинированный расход топлива – около 4 л/100 км.

Еще доступен гибридный кроссовер с ДВС объемом 2 л (198 л.с.). Третий вариант – плагин-гибрид с подзарядкой от внешней сети. Такой автомобиль предлагает 223 л.с. Исключительно электрический запас хода равен 66 км.

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