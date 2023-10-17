Toyota показала свой дешевый внедорожник в особой модификации. Фото

Hilux – самый дешевый пикап Toyota на глобальном рынке. Новый внедорожник в особой модификации GR Sport II для тяжелых условий показали на фото.

О машине рассказали непосредственно на сайте Toyota. Новая модификация пикапа снаружи отличается особыми колесными дисками диаметром 17 дюймов, расширенными арками с пластиковыми накладками и другим передним бампером.

Кроме того, дорожный просвет Toyota Hilux GR Sport II увеличен до 247 мм. Усилили пружины подвески и амортизаторы, доработали тормоза. В салоне внедорожника установили спортивные кресла и увеличенный монитор мультимедийной системы, появилась особая отделка.

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Под капотом – дизельный мотор объемом 2,8 л мощностью от 204 до 224 л.с. в зависимости от модификации. Привод – полный.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал о пикапах SsangYong, которые возвращаются официально на украинский рынок.