Toyota победила всех: мир завоевали недорогие японские автомобили

Разные модели Toyota – самые популярные автомобили в мире. Покупателей привлекают недорогие машины с имиджем надежности под хорошо разрекламированным японским брендом. Продажи компании победили всех.

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Статистика продаж моделей Toyota растет. Это недорогие, экономичные и очень популярные машины. Как стало известно Carscoops, в апреле 2025 года Toyota продала 876 864 автомобиля по всему миру.

Этот результат на 10% превысил показатели прошлогоднего апреля. В США, на ключевом рынке для всех производителей, продажи Toyota составили 233 045 единиц и выросли на 10%.

В Китае продажи увеличились на 20,8% до 142 754 штук. На домашнем японском рынке удалось реализовать 120 674 машин с ростом 11,8%. Европейские продажи прибавили 8,4% и составили 98 611 экземпляров.

Высокие показатели связывают в первую очередь с высокой популярностью бренда. Также на рост продаж повлиял ажиотаж перед введением тарифов, которые предвещают рост цен.

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