Toyota отправила в продажу кроссовер вдвое дешевле RAV4. Фото

Новый бюджетный кроссовер Toyota Starlet Cross 2024 года отправили в продажу после официальной презентации. Компактная модель японской компании удивила низкой ценой и оказалась вдвое дешевле Toyota RAV4.

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Детали сообщает Carscoops. Новый кроссовер построен на базе Toyota Urban Cruiser Taisor 2024 года и фактически является его копией.

Автомобиль компактный и очень дешевый – с ценой немного более 16 000 долларов в базовом исполнении. А самый дорогой вариант не доходит и до $20 000. Дизайн современный. Крупная решетка, многоуровневая передняя светотехника, контрастная окраска кузова – выглядит эффектно.

Toyota Urban Cruiser Taisor, в свою очередь, является клоном бюджетного кроссовера Suzuki Fronx. Модели Toyota отличаются деталями наподобие бамперов. Фактически речь идет о трех почти идентичных машинах.

Новая Toyota Starlet Cross 2024 оснащается 1,5-литровым агрегатом на 105 л.с. Привод только передний.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZ.UA, покупатели чаще обращают внимание на доступные автомобили – на этом фоне продажи электрокаров обрушились на крупнейшем рынке Европы.