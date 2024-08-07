Дешевые электрокары не помогли: продажи EV обрушились

Продажи электрокаров обрушились в свежей статистике. Не помогли даже новые дешевые модели. При этом замедление сегмента EV наблюдается уже довольно долгое время.

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Например, в Германии (одном из наиболее показательных европейских авторынков), продажи электромобилей снизились почти на 37% за год. Об этом сообщает Carscoops.

Сектор электрического транспорта, который всегда было трудно поддерживать, посыпался после отмены финансовых стимулов на покупку EV. Как только электрокары вновь стали невыгодными, их перестали покупать – все настолько просто.

Похоже, покупатели так и не сумели поверить в электрические автомобили. Сегодня в них уже не верят и производители. Одна за другой компании объявляют о том, что обещания в ближайшей перспективе прекратить производство моделей с ДВС в пользу EV были чересчур наивными.

Пока убеждать в этом европейских законодателей удается. Запрет продаж новых машин с ДВС перенесли, а строгие экологические стандарты смягчили. В конечном итоге, рынок формируют покупатели, которые готовы платить за более доступные автомобили без привязки к зарядным станциям.

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