Toyota отказалась от нового недорогого кроссовера на базе RAV4. Фото

Новый недорогой кроссовер Toyota RAV4 2026 года дебютировал как долгожданный автомобиль в популярном сегменте. Ожидалось, что у машины появится электрическая модификация, но производитель отказался от такого EV.

Как стало известно Motor1, в компании электромобиль Toyota RAV4 на данный момент не рассматривают как приоритетный проект. Вероятно, производитель хочет избежать внутренней конкуренции с электрокроссовером Toyota bZ, который недавно претерпел модернизацию.

Тем не менее, очевидно, что в компании одновременно рассматривают множество перспективных разработок. Но в ближайшее время новую Toyota RAV4 EV (предварительное название) ждать не стоит – этот проект пока отложили.

Ранее медиа сообщали, что производство электрической RAV4 наладят в США. Ожидался трехрядный интерьер – как и у будущего внедорожника Toyota Land Cruiser EV (об этом автомобиле информацию в компании пока не уточняют).

Непосредственно модель Toyota RAV4 6 поколения отправилась в продажу на глобальном рынке в исключительно гибридных исполнениях – в том числе с подзаряжаемыми plug-in установками.

