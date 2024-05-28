Toyota хочет создать недорогой практичный автомобиль без расходов на бензин

Toyota рассматривает возможность создать и отправить в продажу недорогой и очень практичный автомобиль, который освободил бы владельца от расходов на бензин. Значит, нужен электрокар. На такой автомобиль ранее намекал электрический концепт Toyota EPU.

По информации Carscoops, о подобной модели мечтают руководители американского подразделения японской компании. Там описывают новинку как пикап, который по размерам меньше Tacoma.

Это приводит к прямой конкуренции с очень популярным Ford Maverick. Однако в компании почему-то избегают позиционировать потенциальную новинку похожим образом.

Ранее сообщалось, что руководство Toyota не планирует выводить на рынок автомобиль наподобие Maverick. Хотя изучать сегмент продолжают. Впрочем, все автопроизводители всегда изучают все сегменты, ни о чем конкретном это не говорит.

При этом в североамериканском отделении компании давно настаивают на появлении такой модели Toyota. Местные дилеры, которые представляют наиболее значимый с точки зрения сбыта пикапов регион, неоднократно направляли запрос одобрить новую машину.

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