Новый недорогой кроссовер Chery для Европы удивил дизайном и оснащением

Новый недорогой электрический кроссовер Chery Omoda 5 – китайский автомобиль для Европы. Новинка удивила хорошим оснащением и почти уникальным дизайном.

Детали сообщает Auto Express. Китайский электромобиль Chery Omoda 5 сравним по размерам с Tesla Model Y. Собственно, именно этот автомобиль навязывают в соперники, хотя машина из КНР, разумеется, своими характеристиками конкурировать не способна.

В движение новику приводит силовая установка мощностью 204 л.с. Батарея емкостью 61 кВтч, по заявлению производителя, обеспечивает запас хода на уровне 450 км. То есть в реальности можно рассчитывать на 250-300 км.

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В списке оснащения Chery Omoda 5 – двухзонный климат-контроль, две беспроводные зарядки для смартфонов, панорамная крыша, подогрев кресел и руля.

Спереди электрокроссовер выглядит интересно. В этом плане китайские дизайнеры сумели удивить необычным стилем, который никого не копирует. А сзади машина очень похожа на Nissan.

Цена – около 30 000 евро. В продаже с 2024 года.

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