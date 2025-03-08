Toyota готовит новую недорогую модель, которая всех удивит. Фото

Новая Toyota GR86 опять станет недорогим спортивным автомобилем для настоящих энтузиастов. Японская компания уже готовит модель следующего поколения. Вокруг автомобиля появились удивительные подробности.

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Новая информация стала известна Carscoops. Прошлые спорткары – Toyota GT 86 и GR86 – компания разрабатывала совместно с Subaru. Теперь стало известно, что к разработке новинки могут привлечь специалистов Mazda.

Также сообщается, что купе Toyota GR86 2027 года (ориентировочная дата) сохранит классическую компоновку с бензиновым двигателем и задним приводом. Более того, в компании уверены, что ДВС с нами еще надолго и в ближайшее время никуда не денется. Ведь именно такие автомобили хотят покупатели.

Недавно стало известно о том, что японский производитель не откажется также от механических коробок передач. Они появятся и в других спортивных моделях. Например, в Toyota Celica 8 поколения.

И кроме стандартного исполнения производитель подготовит более мощный и быстрый вариант. Имя Toyota GR Celica уже запатентовано. По традиции, такой автомобиль должен получить более высокие характеристики и агрессивный дизайн.

OBOZ.UA ранее сообщал про очень дешевый кроссовер Toyota.