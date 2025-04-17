Топ-3 машин для экономии: лучшие б/у автомобили в 2025 году
Всем известно, что самые недорогие автомобили стоит искать на вторичном рынке. И даже там покупатели ищут машины, которые помогают экономить топливо. Эти лучшие б/у авто предлагают экономичность и другие полезные качества.
Чтобы реже заезжать на АЗС, нужно подобрать самую экономичную машину. OBOZ.UA рассказывает о 3 лучших автомобилях с пробегом, которые порадуют нового владельца.
В списке есть и гибридная модель, которая вдобавок отличаются надежностью, и компактный городской автомобиль с небольшим экономичным двигателем. И даже электрокар найдется. Эти машины хороши для покупки в 2025 году.
Лучшие б/у автомобили в 2025 году:
- Honda Jazz;
- Renault Zoe;
- Toyota Prius.
Популярный гибрид Toyota Prius – удачная модель в любом поколении. Но у этих машин большие пробеги, поэтому важно внимательно все осмотреть перед покупкой.
Honda Jazz также известна не только экономичностью, но и надежностью. Но только если предыдущий владелец хорошо следил за машиной.
Renault Zoe – объективно не лучший б/у электрокар. Но точно один из самых доступных. Возможностей этой машины достаточно для коротких городских поездок за небольшие деньги.
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