Топ-3 машин для экономии: лучшие б/у автомобили в 2025 году

Всем известно, что самые недорогие автомобили стоит искать на вторичном рынке. И даже там покупатели ищут машины, которые помогают экономить топливо. Эти лучшие б/у авто предлагают экономичность и другие полезные качества.

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Чтобы реже заезжать на АЗС, нужно подобрать самую экономичную машину. OBOZ.UA рассказывает о 3 лучших автомобилях с пробегом, которые порадуют нового владельца.

В списке есть и гибридная модель, которая вдобавок отличаются надежностью, и компактный городской автомобиль с небольшим экономичным двигателем. И даже электрокар найдется. Эти машины хороши для покупки в 2025 году.

Лучшие б/у автомобили в 2025 году:

Honda Jazz;

Renault Zoe;

Toyota Prius.

Популярный гибрид Toyota Prius – удачная модель в любом поколении. Но у этих машин большие пробеги, поэтому важно внимательно все осмотреть перед покупкой.

Honda Jazz также известна не только экономичностью, но и надежностью. Но только если предыдущий владелец хорошо следил за машиной.

Renault Zoe – объективно не лучший б/у электрокар. Но точно один из самых доступных. Возможностей этой машины достаточно для коротких городских поездок за небольшие деньги.

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