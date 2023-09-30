Топ-10 лучших бюджетных автомобилей 2023 года для первой покупки

Соотношение цены и качества – основной фактор, на который обращают внимание почти все покупатели авто. Выбор первого автомобиля – всегда волнующий момент. Мало кто может позволить себе дорогие роскошные марки, поэтому выбирают надежность и доступность.

Некоторые изготовители предлагают желаемые функции на каждом уровне комплектации и доступные цены на рынке. Издание Top Speed обнародовало список хороших первых автомобилей, которые могли бы удовлетворить ваши потребности.

Nissan Versa

Начальная цена: $15 980

Nissan Versa – идеальный выбор для тех, кто имеет ограниченный бюджет и не может позволить себе дорогие автомобили. Nissan Versa 2023 все еще остается одним из самых доступных автомобилей на рынке. Это хороший автомобиль с хорошо продуманным интерьером, качественной информационно развлекательной технологией и перечнем стандартных систем помощи водителю.

Видео дня

Плюсы:

Многофункциональность при низкой стоимости.

Большая грузоподъемность.

Существенные показатели по экономии топлива.

Минусы:

Несколько медленное ускорение.

Ограниченное пространство для хранения мелких вещей.

Среднее качество езды.

Mitsubishi Mirage

Начальная цена: 16 695 долларов

Mitsubishi Mirage доступна как небольшой хэтчбек или седан G4. Невысокая цена и легкие манеры вождения делают его привлекательным и конкурентоспособным в этой категории. Mirage подойдет, если вам нужен доступный автомобиль с низкими расходами бензина.

Плюсы:

Впечатляющая экономия топлива.

Продолжительная гарантия.

Хэтчбек имеет большой багажный отсек.

Минусы:

Медленное ускорение.

Шумный двигатель.

Интерьер низкого класса.

Kia Rio

Начальная цена: 16 750 долларов США

Kia Rio 2023 является одним из лучших первых автомобилей для молодежи с низкой начальной ценой, поразительной гарантией и отличными показателями экономии топлива. Этот маленький автомобиль доступен как седан или хэтчбек. Kia Rio не оснащена некоторыми расширенными функциями безопасности, но имеет камеру заднего вида, которая помогает водителям избегать помех во время движения.

Плюсы:

Легкий автомобиль для поездок по городу.

Солидное качество сборки по невысокой цене.

Длинная гарантия

Минусы:

Нет телескопического руля.

Седану не хватает грузового пространства.

Двигатель может быть громким на больших скоростях.

Toyota Corolla

Стартовая цена: $21 900

Надежность должна являться одним из главных факторов в поиске авто. Если вы ищете качественный и безопасный автомобиль, выдержавший испытание временем, Toyota Corolla 2023 должна быть на первом месте в этом списке. Corolla включает в себя список технических функций, в том числе 8,0-дюймовый сенсорный экран, беспроводное подключение смартфона, точку доступа Wi-Fi и четыре порта USB. Toyota имеет адаптивный круиз-контроль и автоматическое экстренное торможение в базовой модели. Если вам нужны дополнительные функции безопасности, то более высокие версии комплектации включают пакет Toyota Safety Sense.

Плюсы:

Простые в использовании элементы управления.

Комфортное качество езды.

Высокая экономия топлива.

Минусы:

Медленное ускорение.

Слишком много шума на шоссе.

Меньше пространства чем у большинства конкурентов.

Subaru Impreza

Начальная цена: $22 995

Impreza доступна как седан и хэтчбек. Subaru Impreza – это еще один небольшой автомобиль с возможностью ручной коробки для тех, кто хочет самостоятельно управлять и чувствовать авто. Impreza является одним из хороших первых автомобилей с доступной ценой.

Плюсы:

Стандартный полный привод.

Просторный и комфортабельный салон.

Наличие расширенных функций для безопасности водителя.

Минусы:

Медленное ускорение.

Низкое качество материалов салона по сравнению с конкурентами.

Плохие реальные показатели экономии топлива.

Honda Civic

Начальная цена: $23 950

Honda Civic – это модель, получившая награду "Лучший компактный автомобиль" от US News & World Report. Если вы ищете качественный первый автомобиль для новичка, Honda Civic 2023 станет прекрасным выбором.

Плюсы:

Качественная система управления.

Экономия топлива.

Простые и качественные технические функции.

Минусы:

Заметен дорожный шум на шоссе.

Отсутствие поясничной поддержки переднего сиденья.

Некоторые ошибочные тревоги от средств безопасности.

Мазда 3

Стартовая цена: $24 170

Большинство версий Mazda 3 2023 года выпуска оснащено усовершенствованной силовой установкой, которая предлагает больше мощности для лучшего удовольствия от вождения. Mazda 3 определенно является одним из лучших первых автомобилей.

Плюсы

Премиальный дизайн интерьера и высококачественные материалы.

Плавное и простое управление.

Быстрое ускорение благодаря двигателю с турбонаддувом.

Минусы:

Ограниченное пространство для ног на задних сиденьях.

Меньшее грузовое пространство, чем в других малых автомобилях

Проблемная информационно развлекательная система

Subaru Legacy

Начальная цена: $24 895

Если вы ставите своей целью приобрести один из лучших первых автомобилей для начинающих водителей, вы не ошибетесь с Subaru Legacy 2023 года. Это один из немногих автомобилей в своем ценовом диапазоне со стандартным полным приводом. Двойные 7-дюймовые сенсорные экраны поначалу могут быть проблемными, но их легко освоить. Версии более высоких комплектаций имеют только один 11,6-дюймовый экран.

Плюсы:

Отличное сцепление на мокрой погоде благодаря стандартному полному приводу.

Хорошая мощность в более высоких комплектациях с дополнительным двигателем с турбонаддувом.

Удобная езда, сиденья и салон.

Минусы:

"Вялому" базовому двигателю не хватает разгона.

Отвлекающий сенсорный интерфейс.

Система остановки-запуска двигателя выглядит навязчивой.

Subaru BRZ

Начальная цена: $28 595

Subaru BRZ 2023 – быстрый, активный, веселый и привлекательный автомобиль. Салон обладает функциональным минималистичным дизайном с 8,0-дюймовым сенсорным экраном и 7,0-дюймовой цифровой приборной панелью.

Плюсы:

Простая система управления, удобная для водителя.

Приятное ходовое качество для спортивного автомобиля.

Минусы:

Тесное заднее сиденье

Ощутимый шум от дороги.

"Вялый" сенсорный экран и аудиосистема.

Acura Integra

Стартовая цена: $31 500

Acura Integra – отличный роскошный автомобиль начального уровня. Но есть и минусы – автомобиль имеет небольшой сенсорный экран информационно-развлекательной системы и не очень стильный интерьера.

Плюсы:

Вместительное багажное отделение в стиле хэтчбек.

Широкий список расширенных функций помощи водителю.

Много места для ног сзади.

Минусы:

Непревзойденное ускорение.

Слишком много шума на дороге как для роскошного автомобиля.

Некоторые желаемые функции ограничены высоким уровнем комплектации.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие подержанные автомобили до 10 000 долларов привлекают покупателей.

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