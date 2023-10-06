Subaru презентовала недорогой полноприводный автомобиль с мощным двигателем. Фото

Новая Subaru WRX TR 2024 модельного года – недорогой полноприводный автомобиль, который презентовали официально и показали на фото. В продажу новинка с мощным двигателем отправится по привлекательной цене.

Это новая модификация стандартного седана Subaru WRX. О машине в подробностях рассказывает Motor1. От изначальной модели новинка отличается серьезными техническими доработками.

Конструкторы установили более мощные тормоза Brembo (диски диаметром 340 мм спереди и 326 мм сзади), новые шины Bridgestone Potenza S007, более жесткие пружины и перенастроенную рулевую рейку.

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Снаружи изменений минимум. Здесь появились новые колесные диски на 19 дюймов, а на некоторых рынках (например, в Австралии) машину предложат с большим спойлером на крышке багажника.

В движение новую Subaru WRX TR 2024 приводит оппозитный двигатель объемом 2,4 л мощностью 271 л.с. Крутящий момент передается на все четыре колеса. Цена стандартной WRX – около 30 000 долларов. Новинка окажется чуть дороже.

OBOZREVATEL уже рассказывал о новом полноприводном кроссовере Subaru.