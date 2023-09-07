Subaru показала недорогой полноприводный кроссовер с большим клиренсом. Фото

Линейку недорогих кроссоверов Subaru пополнила новая модель с полным приводом и большим клиренсом – Levorg Layback. Новинка окажется доступнее самых крупных моделей компании – Ascent и Outback.

Видео дня

Детали сообщили на сайте Carscoops. Новый Subaru Levorg Layback построен на базе компактной модели Impreza. Традиционно, автомобиль оснащен фирменной полноприводной трансмиссией.

Вдобавок новинка получила большой дорожный просвет – 200 мм против 130 мм у стандартной машины. Кроссовер Subaru Levorg Layback оснастили крупными колесами с дисками диаметром 18 дюймов.

Дизайн подчеркивает обвес на кузове из темного неокрашенного пластика. Спереди между узкими фарами – крупная решетка.

Покупателям предложат два мотора на выбор. Двигатели объемом 1,8 л (177 л.с.) и 2,4 л (260 л.с.). Оба получат бесступенчатый вариатор в качестве КПП.

В оснащении – усовершенствованный комплекс безопасности EyeSight, премиальная аудиосистема Harman/Kardon, 11,6-дюймовый сенсорный монитор мультимедийной системы.

В продажу новый Subaru Levorg Layback 2024 модельного года поступит до конца 2023-го.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о самом большом электрическом автомобиле Opel.