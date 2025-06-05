Стильную недорогую модель Mazda показали в современном дизайне

Японский недорогой спорткар Mazda MX-5 – стильная и по-своему эффектная модель для энтузиастов. Эта машина отмечает 35-летний юбилей, и компактный родстер на фоне слухов о разработке следующего поколения показали в современном дизайне.

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Автопроизводитель уже намекал на разработку Mazda CX-5 нового поколения. Но точную информацию пока держат в секрете. Тем временем на канале TALKWHEELS пофантазировали о дизайне модели. Выглядит смело и свежо, при этом вполне узнаваемо.

Японская компания продолжает отмечать юбилей модели. Новую Mazda MX-5 Spirit Racing отправят в продажу ближе к концу 2025 года. По предварительной информации, ожидается ограниченный тираж в 200 экземпляров для Японии. Однако не стоит расстраиваться раньше времени – возможно, особую новинку в компании решат сделать глобальной.

От стандартной машины особая модель отличается передним бампером, колесами и декором с наклейками на кузове. Все эти изменения сразу дают понять, что перед нами особый автомобиль со спортивной стилистикой.

Изменилось оформление в салоне Mazda MX-5 Spirit Racing. А мощность мотора увеличили до 200 л.с. Прибавка менее 20 сил не кажется большой, однако для маленького родстера это существенная разница. Цена Mazda MX-5 Spirit Racing 2025 года – около 32 000 долларов.

OBOZ.UA ранее рассказывал про новую спортивную модель Toyota.