Современный экономичный кроссовер Nissan показали на новых фото

Новый Nissan Qashqai в особой модификации составит еще более эффективную конкуренцию современным кроссоверам популярного сегмента. Эту экономичную модель показали на новых фото.

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Про новый Nissan Qashqai e-Power 2025 года известно уже все. Как напоминает OBOZ.UA, это улучшенный вариант гибридного исполнения. Такой кроссовер теперь выдает 205 л.с., а комбинированный расход топлива составляет 4,5 л/100 км.

Гибрид Nissan Qashqai e-Power выполнили на базе кроссовера, который недавно обновили. Основные элементы, подвергшиеся замене или переработке, – это фары, центральная решетка (ставшая гораздо больше), передний и задний бамперы. Обновили графику задних фонарей. Появились другие колесные диски и расширенная цветовая гамма кузова.

Небольшие изменения произошли в салоне Nissan Qashqai. Производитель предложил обновленный информационно развлекательный комплекс на увеличенном центральном мониторе.

В моторной гамме Nissan Qashqai кроме мощного экономичного гибрида также предложены двигатели объемом 1,3 л мощностью 140 и 160 л.с. Привод – передний или полный.

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