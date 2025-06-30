Самый дешевый кроссовер Audi станет круче: появились первые фото

Новая Audi Q3 3 поколения теперь является самым дешевым кроссовером производителя и занимает место базовой модели в сегменте. Автомобиль скоро станет еще круче. Уже появились первые фото такой машины.

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Новый автомобиль может стать самой популярной моделью Audi. А особая модификация, которая наверняка понравится покупателям, сделает кроссовер еще успешнее. Кроссовер Audi Q3 Sportback 2026 года впервые показывает Carscoops.

Как всегда, кроссовер линейки Sportback является имиджевым предложением с динамичным "спортивным" силуэтом. В этом плане новая Audi Q3 Sportback не продемонстрирует сюрпризов. Дизайн пока скрывают, но базовые элементы достанутся от стандартной машины.

Двигатели Audi Q3 2026 года:

1,5 л бензин, мягкий гибрид (148 л.с.);

1,5 л бензин, плагин-гибрид (268 л.с.);

2 л бензин (261 л.с.);

2 л дизель (148 л.с.).

Цена Audi Q3 – от 44 000 евро. В продажу новинка поступит до конца 2025 года. Вариант Sportback будет дороже даже в базовом исполнении.

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