Соперника самого дешевого кроссовера Tesla от Renault показали на новых фото

Renault полностью рассекретила долгожданный электрокар Alpine A390_β 2025 модельного года. Это соперник Tesla Model Y, которая является самым дешевым кроссовером компании. Новую машину показали на официальных фото в деталях.

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Как напоминает OBOZ.UA, дебют нового электрокара Renault под дочерним спортивным брендом Alpine сопровождался многочисленными утечками фото и различной информации. Но секретов уже не осталось.

Электрический кроссовер Alpine A390 Beta 2025 модельного года получит несколько модификаций. Ожидается, что в топовом исполнении автомобиль получит полный привод и 600 л.с. Запас хода – около 600 км. Будет и вариант на 390 сил.

Дизайн выполнили в спортивном стиле с динамичным силуэтом. Это пока концепт, но серийная машина почти полностью будет ему соответствовать. В основе использована платформа электрокроссовера Nissan Ariya.

Сегодня Alpine отвечает за спортивные модели Renault под отдельным брендом. В компании решили взять вектор на электрификацию. И, как видим, без кроссоверов тоже уже не обойтись.

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