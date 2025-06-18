Соперника RAV4 от Nissan сделают лучше: каким будет новый кроссовер

Недорогой кроссовер Nissan Rogue, который также известен как Nissan X-Trail, является соперником Toyota RAV4 и других кроссоверов в очень популярном сегменте. Эту машину сделают еще лучше с новой модификацией.

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Подробности про новый Nissan Rogue 2026 модельного года стали известны Carscoops. В линейке появится модель Dark Armor с особым стилистическим оформлением и темным декором. В продажу автомобиль поступит уже этим летом.

А ранее гибрид Nissan Rogue PHEV показали на первом фото. Такой вариант в линейке ждут давно, о машине уже появлялась предварительная информация.

Недавно кроссовер Mitsubishi Outlander претерпел модернизацию и получил мощный плагин-гибридный вариант. Nissan использовал эти наработки в своей машине.

Модель Mitsubishi Outlander – ближайший родственник Nissan Rogue и его европейского близнеца Nissan X-Trail. В новой гибридной модификации Mitsubishi Outlander PHEV предлагает 302 л.с. и электрический запас хода более 80 км.

Такая техническая трансформация очень важна для модели Nissan. Гибридный кроссовер Rogue остро необходим производителю на рынке США, где продажи модели проседают именно из-за отсутствия в линейке гибридного варианта – подобные модификации покупатели выбирают у других брендов.

OBOZ.UA уже показывал другой недорогой кроссовер Nissan 2026 года.