Соперника Duster от Volkswagen показали официально. Фото
Бюджетный кроссовер Volkswagen Project 246 – новый соперник Renault Duster. Автомобиль впервые показали официально. Компания готовит свой самый дешевый кроссовер для одного из самых популярных сегментов.
Детали стали известны Motor1. Недорогой кроссовер Volkswagen, как ожидается, представят с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда в 2025 году. Известно, что новинка окажется компактнее и дешевле VW T-Cross.
Новая модель известна под названием VW Project 246. Это не коммерческое имя – в продажу автомобиль отправится с "настоящим" названием.
По информации инсайдеров, дизайн будет вдохновлен внешностью более крупного Volkswagen Tiguan 3 поколения. Этот автомобиль был представлен совсем недавно.
Ориентировочная мощность турбированного двигателя объемом 1 л – до 120 л.с. Ближайшим родственником автомобиля может стать новый бюджетный кроссовер Skoda Kylaq с длиной кузова до 4 м, который тоже готовят к премьере.
Ранее OBOZ.UA рассказывал про другой кроссовер VW с низкой ценой.