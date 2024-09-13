Соперника Duster от Volkswagen показали официально. Фото

Бюджетный кроссовер Volkswagen Project 246 – новый соперник Renault Duster. Автомобиль впервые показали официально. Компания готовит свой самый дешевый кроссовер для одного из самых популярных сегментов.

Видео дня

Детали стали известны Motor1. Недорогой кроссовер Volkswagen, как ожидается, представят с полностью новым дизайном в фирменном стиле немецкого бренда в 2025 году. Известно, что новинка окажется компактнее и дешевле VW T-Cross.

Новая модель известна под названием VW Project 246. Это не коммерческое имя – в продажу автомобиль отправится с "настоящим" названием.

По информации инсайдеров, дизайн будет вдохновлен внешностью более крупного Volkswagen Tiguan 3 поколения. Этот автомобиль был представлен совсем недавно.

Ориентировочная мощность турбированного двигателя объемом 1 л – до 120 л.с. Ближайшим родственником автомобиля может стать новый бюджетный кроссовер Skoda Kylaq с длиной кузова до 4 м, который тоже готовят к премьере.

Ранее OBOZ.UA рассказывал про другой кроссовер VW с низкой ценой.