Сколько стоят любимые автомобили украинцев, которым не нужен бензин

В Украине постоянно растут продажи электромобилей. Покупатели стараются сэкономить на бензине и заезжать на АЗС как можно реже. Так и сформировался список популярных машин, которым горючее топливо не нужно. А мы в OBOZ.UA выяснили, сколько они стоят.

Свежую статистику приводит организация Укравтопром. В апреле украинцы купили 4,2 тыс. электромобилей. Это в два раза превышает результаты апреля 2023 года.

Самые популярные электрокары в Украине (апрель 2024 года):

Volkswagen ID.4 – 141 шт.; Honfa M-NV – 72 шт.; Nissan Ariya – 68 шт.; Byd Song Plus – 49 шт.; MG 4 – 39 шт.

Volkswagen ID.4 является лидером статистики электромобилей в Украине уже долгое время. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Ее предлагают серые дилеры примерно за 25 000 долларов в базовом исполнении.

Honfa M-NV – компактный кроссовер. Как и VW, его привозят из Китая неофициально. Модель стоит около 20 000 долларов.

Цена Nissan Ariya – от 25 000 долларов. Китайский дешевый кроссовер Byd Song Plus стоит примерно столько же, а за MG 4 просят минимум 25 400 долларов.

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