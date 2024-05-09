Сколько стоят любимые автомобили украинцев, которым не нужен бензин
В Украине постоянно растут продажи электромобилей. Покупатели стараются сэкономить на бензине и заезжать на АЗС как можно реже. Так и сформировался список популярных машин, которым горючее топливо не нужно. А мы в OBOZ.UA выяснили, сколько они стоят.
Свежую статистику приводит организация Укравтопром. В апреле украинцы купили 4,2 тыс. электромобилей. Это в два раза превышает результаты апреля 2023 года.
Самые популярные электрокары в Украине (апрель 2024 года):
- Volkswagen ID.4 – 141 шт.;
- Honfa M-NV – 72 шт.;
- Nissan Ariya – 68 шт.;
- Byd Song Plus – 49 шт.;
- MG 4 – 39 шт.
Volkswagen ID.4 является лидером статистики электромобилей в Украине уже долгое время. Даже несмотря на то, что официально у нас эта модель не продается. Ее предлагают серые дилеры примерно за 25 000 долларов в базовом исполнении.
Honfa M-NV – компактный кроссовер. Как и VW, его привозят из Китая неофициально. Модель стоит около 20 000 долларов.
Цена Nissan Ariya – от 25 000 долларов. Китайский дешевый кроссовер Byd Song Plus стоит примерно столько же, а за MG 4 просят минимум 25 400 долларов.
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