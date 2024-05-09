Недорогая модель Toyota превратится в новый Lexus. Фото

Новая Toyota Camry 2024 года была представлена ранее как один из недорогих седанов бизнес-класса. Знаменитую японскую модель предлагают с экономичными силовыми установками. А скоро она превратится в новый Lexus.

Традиционно Lexus ES базируется на Toyota Camry и фактически является ее премиальным вариантом с улучшенным оснащением и более высоким позиционированием. По информации Carscoops, производитель готовит следующую машину.

На форуме Club Lexus Forum нашли старое фото нового Lexus ES (предположительно), которое японский бренд показывал еще в 2021 году. Возможно, этот дизайн все еще актуален для новинки. Известно, что производитель запатентовал индексы ES350h, ES350e и ES500e. Вероятно, новый ES могут представить как гибрид, так и электрокар.

Toyota Camry в 2024 году претерпела очень глубокую модернизацию. На предшественника автомобиль не похож. Здесь появилась новая передняя часть с фарами в стиле Prius, а задние фонари напоминают Lexus.

В США за новую Camry XV80 будут просить минимум 29 495 долларов. Это все равно довольно привлекательно, но примерно на две тысячи больше, чем стоила Toyota Camry XV70. Однако Lexus ES будет еще дороже.

OBOZ.UA уже рассказывал ранее про большой седан Chevrolet в стиле Camry, который снимут с производства.