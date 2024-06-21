Самые дешевые модели BMW получат новые моторы. Фото

BMW готовит сразу несколько моделей начального уровня, которые в дальнейшем станут самыми дешевыми в линейке и заменят 1 series. Автомобили получат новые моторы – электрические вместо ДВС.

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Появились подробности и информация о дизайне этих моделей BMW i1 и BMW i2 (предварительные названия). Детали стали известны Autocar. Там уже подготовили свой взгляд на возможный дизайн новых машин, дебют которых ожидается в 2027 и 2028 годах.

Неизвестно, будут ли серийные модели похожи на эти изображения. Но за основу взяли концепт BMW Vision Neue Klasse, который продемонстрировал стилистическое направление для следующих моделей компании.

Известно, что первый электрокар представят как компактный хэтчбек и седан, а второй станет кроссовером в двух вариантах. Ожидается, что новые электромобили BMW построят на платформе Neue Klasse. Машины могут получить задний, передний или полный привод.

Новая архитектура предлагает широкий набор конфигураций. В спортивном исполнении от подразделения M новые BMW могут оснастить двумя электромоторами в составе полноприводной трансмиссии.

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