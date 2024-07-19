Skoda сделала мощнее свой недорогой бестселлер и отправила в продажу

Знаменитый недорогой бестселлер Skoda Octavia A8 дебютировал в топовом исполнении RS после модернизации 2024 года. Машину сделали намного мощнее в спортивной модификации и уже отправили в продажу.

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Детали сообщает Motor.es. Skoda Octavia RS 2024 года дебютировала в двух кузовах – универсал и пятидверный лифтбек (который выглядит как седан с четырьмя дверьми).

Новая Skoda Octavia RS претерпела очень аккуратные изменения. Чуть доработали оформление фар, увеличили решетку, заменили бампер. В его нижней части появился крупный темный сплиттер.

Внимание также привлекают огромные колесные диски стильного дизайна. Также производитель модернизировал задние фонари и заменил бампер. Разумеется, в палитре модели появились новые цвета кузова.

В салоне Skoda Octavia RS 2024 появился увеличенный до 13 дюймов монитор мультимедийной системы, обновили отделку. Под капотом установлен знакомый 2-литровый бензиновый турбомотор, но его мощность увеличили до 265 л.с. Цена Skoda Octavia RS 2024 года – от 46 990 евро.

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